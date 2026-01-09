シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / THPX16
Marios Skyrianidis

THPX16

Marios Skyrianidis
レビュー0件
32週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 66%
NCESC-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
7 342
利益トレード:
3 956 (53.88%)
損失トレード:
3 386 (46.12%)
ベストトレード:
265.55 USD
最悪のトレード:
-392.66 USD
総利益:
64 405.81 USD (26 800 671 pips)
総損失:
-55 990.80 USD (20 373 347 pips)
最大連続の勝ち:
20 (82.83 USD)
最大連続利益:
790.97 USD (10)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
45
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.95
長いトレード:
3 691 (50.27%)
短いトレード:
3 651 (49.73%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
1.15 USD
平均利益:
16.28 USD
平均損失:
-16.54 USD
最大連続の負け:
24 (-141.70 USD)
最大連続損失:
-1 077.24 USD (9)
月間成長:
-17.91%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
52.30 USD
最大の:
4 320.19 USD (40.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.28% (4 320.19 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BRTBTC 1870
ETHJPY 1537
ETHUSD 1045
BRTUSD 525
XAGBTC 415
WTIBTC 392
XAUETH 352
BTCJPY 298
WTIUSD 232
BTCEUR 174
XAUBTC 161
BTCGBP 149
XAUUSD 77
BTCUSD 76
XAGUSD 39
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BRTBTC 5.5K
ETHJPY 369
ETHUSD -32
BRTUSD -4.3K
XAGBTC 1.3K
WTIBTC 99
XAUETH 3.3K
BTCJPY 135
WTIUSD 101
BTCEUR 222
XAUBTC 1.4K
BTCGBP 284
XAUUSD -8
BTCUSD -21
XAGUSD 24
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BRTBTC 59K
ETHJPY 535K
ETHUSD -17K
BRTUSD 19K
XAGBTC 24K
WTIBTC 10K
XAUETH 11K
BTCJPY 2M
WTIUSD 10K
BTCEUR 1.9M
XAUBTC 13K
BTCGBP 2.1M
XAUUSD -766
BTCUSD -206K
XAGUSD 494
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +265.55 USD
最悪のトレード: -393 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +82.83 USD
最大連続損失: -141.70 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 29
Exness-MT5Real5
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
4.31 × 1278
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Bybit-Live
23.60 × 20
2026.01.09 19:41
A large drawdown may occur on the account again
