- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
7 342
利益トレード:
3 956 (53.88%)
損失トレード:
3 386 (46.12%)
ベストトレード:
265.55 USD
最悪のトレード:
-392.66 USD
総利益:
64 405.81 USD (26 800 671 pips)
総損失:
-55 990.80 USD (20 373 347 pips)
最大連続の勝ち:
20 (82.83 USD)
最大連続利益:
790.97 USD (10)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
45
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.95
長いトレード:
3 691 (50.27%)
短いトレード:
3 651 (49.73%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
1.15 USD
平均利益:
16.28 USD
平均損失:
-16.54 USD
最大連続の負け:
24 (-141.70 USD)
最大連続損失:
-1 077.24 USD (9)
月間成長:
-17.91%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
52.30 USD
最大の:
4 320.19 USD (40.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.28% (4 320.19 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BRTBTC
|1870
|ETHJPY
|1537
|ETHUSD
|1045
|BRTUSD
|525
|XAGBTC
|415
|WTIBTC
|392
|XAUETH
|352
|BTCJPY
|298
|WTIUSD
|232
|BTCEUR
|174
|XAUBTC
|161
|BTCGBP
|149
|XAUUSD
|77
|BTCUSD
|76
|XAGUSD
|39
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BRTBTC
|5.5K
|ETHJPY
|369
|ETHUSD
|-32
|BRTUSD
|-4.3K
|XAGBTC
|1.3K
|WTIBTC
|99
|XAUETH
|3.3K
|BTCJPY
|135
|WTIUSD
|101
|BTCEUR
|222
|XAUBTC
|1.4K
|BTCGBP
|284
|XAUUSD
|-8
|BTCUSD
|-21
|XAGUSD
|24
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BRTBTC
|59K
|ETHJPY
|535K
|ETHUSD
|-17K
|BRTUSD
|19K
|XAGBTC
|24K
|WTIBTC
|10K
|XAUETH
|11K
|BTCJPY
|2M
|WTIUSD
|10K
|BTCEUR
|1.9M
|XAUBTC
|13K
|BTCGBP
|2.1M
|XAUUSD
|-766
|BTCUSD
|-206K
|XAGUSD
|494
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +265.55 USD
最悪のトレード: -393 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +82.83 USD
最大連続損失: -141.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 29
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|4.31 × 1278
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
|
Bybit-Live
|23.60 × 20
レビューなし