Marios Skyrianidis

THPX16

Marios Skyrianidis
0 отзывов
32 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 66%
NCESC-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
7 342
Прибыльных трейдов:
3 956 (53.88%)
Убыточных трейдов:
3 386 (46.12%)
Лучший трейд:
265.55 USD
Худший трейд:
-392.66 USD
Общая прибыль:
64 405.81 USD (26 800 671 pips)
Общий убыток:
-55 990.80 USD (20 373 347 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (82.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
790.97 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.95
Длинных трейдов:
3 691 (50.27%)
Коротких трейдов:
3 651 (49.73%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
1.15 USD
Средняя прибыль:
16.28 USD
Средний убыток:
-16.54 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-141.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 077.24 USD (9)
Прирост в месяц:
-17.91%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
52.30 USD
Максимальная:
4 320.19 USD (40.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.28% (4 320.19 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BRTBTC 1870
ETHJPY 1537
ETHUSD 1045
BRTUSD 525
XAGBTC 415
WTIBTC 392
XAUETH 352
BTCJPY 298
WTIUSD 232
BTCEUR 174
XAUBTC 161
BTCGBP 149
XAUUSD 77
BTCUSD 76
XAGUSD 39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BRTBTC 5.5K
ETHJPY 369
ETHUSD -32
BRTUSD -4.3K
XAGBTC 1.3K
WTIBTC 99
XAUETH 3.3K
BTCJPY 135
WTIUSD 101
BTCEUR 222
XAUBTC 1.4K
BTCGBP 284
XAUUSD -8
BTCUSD -21
XAGUSD 24
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BRTBTC 59K
ETHJPY 535K
ETHUSD -17K
BRTUSD 19K
XAGBTC 24K
WTIBTC 10K
XAUETH 11K
BTCJPY 2M
WTIUSD 10K
BTCEUR 1.9M
XAUBTC 13K
BTCGBP 2.1M
XAUUSD -766
BTCUSD -206K
XAGUSD 494
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +265.55 USD
Худший трейд: -393 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +82.83 USD
Макс. убыток в серии: -141.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 29
Exness-MT5Real5
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
4.31 × 1278
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Bybit-Live
23.60 × 20
Нет отзывов
2026.01.09 19:41
A large drawdown may occur on the account again
