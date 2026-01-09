SeñalesSecciones
Marios Skyrianidis

THPX16

Marios Skyrianidis
0 comentarios
32 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 66%
NCESC-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
7 342
Transacciones Rentables:
3 956 (53.88%)
Transacciones Irrentables:
3 386 (46.12%)
Mejor transacción:
265.55 USD
Peor transacción:
-392.66 USD
Beneficio Bruto:
64 405.81 USD (26 800 671 pips)
Pérdidas Brutas:
-55 990.80 USD (20 373 347 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (82.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
790.97 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
45
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.95
Transacciones Largas:
3 691 (50.27%)
Transacciones Cortas:
3 651 (49.73%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
1.15 USD
Beneficio medio:
16.28 USD
Pérdidas medias:
-16.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-141.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 077.24 USD (9)
Crecimiento al mes:
-18.27%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
52.30 USD
Máxima:
4 320.19 USD (40.79%)
Reducción relativa:
De balance:
50.28% (4 320.19 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BRTBTC 1870
ETHJPY 1537
ETHUSD 1045
BRTUSD 525
XAGBTC 415
WTIBTC 392
XAUETH 352
BTCJPY 298
WTIUSD 232
BTCEUR 174
XAUBTC 161
BTCGBP 149
XAUUSD 77
BTCUSD 76
XAGUSD 39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BRTBTC 5.5K
ETHJPY 369
ETHUSD -32
BRTUSD -4.3K
XAGBTC 1.3K
WTIBTC 99
XAUETH 3.3K
BTCJPY 135
WTIUSD 101
BTCEUR 222
XAUBTC 1.4K
BTCGBP 284
XAUUSD -8
BTCUSD -21
XAGUSD 24
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BRTBTC 59K
ETHJPY 535K
ETHUSD -17K
BRTUSD 19K
XAGBTC 24K
WTIBTC 10K
XAUETH 11K
BTCJPY 2M
WTIUSD 10K
BTCEUR 1.9M
XAUBTC 13K
BTCGBP 2.1M
XAUUSD -766
BTCUSD -206K
XAGUSD 494
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +265.55 USD
Peor transacción: -393 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +82.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -141.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 29
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
4.31 × 1278
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Bybit-Live
23.60 × 20
Exness-MT5Real5
23671.00 × 1
2026.01.09 19:41
A large drawdown may occur on the account again
