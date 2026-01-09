- Büyüme
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
18 (72.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (28.00%)
En iyi işlem:
69.02 USD
En kötü işlem:
-10.50 USD
Brüt kâr:
103.33 USD (4 778 pips)
Brüt zarar:
-50.56 USD (2 843 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (74.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
74.33 USD (4)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.51
Alış işlemleri:
23 (92.00%)
Satış işlemleri:
2 (8.00%)
Kâr faktörü:
2.04
Beklenen getiri:
2.11 USD
Ortalama kâr:
5.74 USD
Ortalama zarar:
-7.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-13.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.50 USD (2)
Aylık büyüme:
26.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.30 USD
Maksimum:
34.95 USD (12.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCHF.r
|13
|XAUUSD.r
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCHF.r
|21
|XAUUSD.r
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCHF.r
|385
|XAUUSD.r
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
En iyi işlem: +69.02 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +74.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok