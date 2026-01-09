- Crescimento
Negociações:
25
Negociações com lucro:
18 (72.00%)
Negociações com perda:
7 (28.00%)
Melhor negociação:
69.02 USD
Pior negociação:
-10.50 USD
Lucro bruto:
103.33 USD (4 778 pips)
Perda bruta:
-50.56 USD (2 843 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (74.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
74.33 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.51
Negociações longas:
23 (92.00%)
Negociações curtas:
2 (8.00%)
Fator de lucro:
2.04
Valor esperado:
2.11 USD
Lucro médio:
5.74 USD
Perda média:
-7.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-13.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13.50 USD (2)
Crescimento mensal:
26.99%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.30 USD
Máximo:
34.95 USD (12.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURCHF.r
|13
|XAUUSD.r
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURCHF.r
|21
|XAUUSD.r
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURCHF.r
|385
|XAUUSD.r
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
