- 자본
- 축소
트레이드:
25
이익 거래:
18 (72.00%)
손실 거래:
7 (28.00%)
최고의 거래:
69.02 USD
최악의 거래:
-10.50 USD
총 수익:
103.33 USD (4 778 pips)
총 손실:
-50.56 USD (2 843 pips)
연속 최대 이익:
4 (74.33 USD)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.51
롱(주식매수):
23 (92.00%)
숏(주식차입매도):
2 (8.00%)
수익 요인:
2.04
기대수익:
2.11 USD
평균 이익:
5.74 USD
평균 손실:
-7.22 USD
연속 최대 손실:
2 (-13.50 USD)
월별 성장률:
26.99%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.30 USD
최대한의:
34.95 USD (12.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURCHF.r
|13
|XAUUSD.r
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURCHF.r
|21
|XAUUSD.r
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURCHF.r
|385
|XAUUSD.r
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
