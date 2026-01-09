- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
18 (72.00%)
Убыточных трейдов:
7 (28.00%)
Лучший трейд:
69.02 USD
Худший трейд:
-10.50 USD
Общая прибыль:
103.33 USD (4 778 pips)
Общий убыток:
-50.56 USD (2 843 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (74.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
74.33 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.51
Длинных трейдов:
23 (92.00%)
Коротких трейдов:
2 (8.00%)
Профит фактор:
2.04
Мат. ожидание:
2.11 USD
Средняя прибыль:
5.74 USD
Средний убыток:
-7.22 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-13.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.50 USD (2)
Прирост в месяц:
26.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.30 USD
Максимальная:
34.95 USD (12.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCHF.r
|13
|XAUUSD.r
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCHF.r
|21
|XAUUSD.r
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCHF.r
|385
|XAUUSD.r
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
