交易:
25
盈利交易:
18 (72.00%)
亏损交易:
7 (28.00%)
最好交易:
69.02 USD
最差交易:
-10.50 USD
毛利:
103.33 USD (4 778 pips)
毛利亏损:
-50.56 USD (2 843 pips)
最大连续赢利:
4 (74.33 USD)
最大连续盈利:
74.33 USD (4)
夏普比率:
0.18
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.51
长期交易:
23 (92.00%)
短期交易:
2 (8.00%)
利润因子:
2.04
预期回报:
2.11 USD
平均利润:
5.74 USD
平均损失:
-7.22 USD
最大连续失误:
2 (-13.50 USD)
最大连续亏损:
-13.50 USD (2)
每月增长:
26.99%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.30 USD
最大值:
34.95 USD (12.34%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCHF.r
|13
|XAUUSD.r
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCHF.r
|21
|XAUUSD.r
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCHF.r
|385
|XAUUSD.r
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +69.02 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +74.33 USD
最大连续亏损: -13.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
