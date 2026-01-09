- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
25
利益トレード:
18 (72.00%)
損失トレード:
7 (28.00%)
ベストトレード:
69.02 USD
最悪のトレード:
-10.50 USD
総利益:
103.33 USD (4 778 pips)
総損失:
-50.56 USD (2 843 pips)
最大連続の勝ち:
4 (74.33 USD)
最大連続利益:
74.33 USD (4)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.51
長いトレード:
23 (92.00%)
短いトレード:
2 (8.00%)
プロフィットファクター:
2.04
期待されたペイオフ:
2.11 USD
平均利益:
5.74 USD
平均損失:
-7.22 USD
最大連続の負け:
2 (-13.50 USD)
最大連続損失:
-13.50 USD (2)
月間成長:
26.99%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.30 USD
最大の:
34.95 USD (12.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURCHF.r
|13
|XAUUSD.r
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURCHF.r
|21
|XAUUSD.r
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURCHF.r
|385
|XAUUSD.r
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +69.02 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +74.33 USD
最大連続損失: -13.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
