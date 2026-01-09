- Incremento
Total de Trades:
25
Transacciones Rentables:
18 (72.00%)
Transacciones Irrentables:
7 (28.00%)
Mejor transacción:
69.02 USD
Peor transacción:
-10.50 USD
Beneficio Bruto:
103.33 USD (4 778 pips)
Pérdidas Brutas:
-50.56 USD (2 843 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (74.33 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
74.33 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.51
Transacciones Largas:
23 (92.00%)
Transacciones Cortas:
2 (8.00%)
Factor de Beneficio:
2.04
Beneficio Esperado:
2.11 USD
Beneficio medio:
5.74 USD
Pérdidas medias:
-7.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-13.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13.50 USD (2)
Crecimiento al mes:
26.99%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.30 USD
Máxima:
34.95 USD (12.34%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURCHF.r
|13
|XAUUSD.r
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURCHF.r
|21
|XAUUSD.r
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURCHF.r
|385
|XAUUSD.r
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
