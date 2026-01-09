- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
25
Gewinntrades:
18 (72.00%)
Verlusttrades:
7 (28.00%)
Bester Trade:
69.02 USD
Schlechtester Trade:
-10.50 USD
Bruttoprofit:
103.33 USD (4 778 pips)
Bruttoverlust:
-50.56 USD (2 843 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (74.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
74.33 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.51
Long-Positionen:
23 (92.00%)
Short-Positionen:
2 (8.00%)
Profit-Faktor:
2.04
Mathematische Gewinnerwartung:
2.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-13.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13.50 USD (2)
Wachstum pro Monat :
26.99%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.30 USD
Maximaler:
34.95 USD (12.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURCHF.r
|13
|XAUUSD.r
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURCHF.r
|21
|XAUUSD.r
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURCHF.r
|385
|XAUUSD.r
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +69.02 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +74.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -13.50 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen