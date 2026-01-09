- Crescita
Trade:
25
Profit Trade:
18 (72.00%)
Loss Trade:
7 (28.00%)
Best Trade:
69.02 USD
Worst Trade:
-10.50 USD
Profitto lordo:
103.33 USD (4 778 pips)
Perdita lorda:
-50.56 USD (2 843 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (74.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
74.33 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.51
Long Trade:
23 (92.00%)
Short Trade:
2 (8.00%)
Fattore di profitto:
2.04
Profitto previsto:
2.11 USD
Profitto medio:
5.74 USD
Perdita media:
-7.22 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-13.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.50 USD (2)
Crescita mensile:
26.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.30 USD
Massimale:
34.95 USD (12.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCHF.r
|13
|XAUUSD.r
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCHF.r
|21
|XAUUSD.r
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCHF.r
|385
|XAUUSD.r
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +69.02 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +74.33 USD
Massima perdita consecutiva: -13.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
