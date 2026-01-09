- Büyüme
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
7 (46.66%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (53.33%)
En iyi işlem:
10.68 USD
En kötü işlem:
-4.97 USD
Brüt kâr:
42.27 USD (42 269 pips)
Brüt zarar:
-16.61 USD (16 615 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (14.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.06 USD (3)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
60 dakika
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
15 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.54
Beklenen getiri:
1.71 USD
Ortalama kâr:
6.04 USD
Ortalama zarar:
-2.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-15.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.22 USD (7)
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.22 USD
Maksimum:
15.22 USD (1.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.01% (0.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|26
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|26K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.68 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +14.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
dont follow me
