Filda Teguh Sukma S Ked

Teguh 01

Filda Teguh Sukma S Ked
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real39
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
7 (46.66%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (53.33%)
En iyi işlem:
10.68 USD
En kötü işlem:
-4.97 USD
Brüt kâr:
42.27 USD (42 269 pips)
Brüt zarar:
-16.61 USD (16 615 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (14.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.06 USD (3)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
60 dakika
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
15 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.54
Beklenen getiri:
1.71 USD
Ortalama kâr:
6.04 USD
Ortalama zarar:
-2.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-15.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.22 USD (7)
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.22 USD
Maksimum:
15.22 USD (1.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.01% (0.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 26
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 26K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.68 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +14.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

dont follow me 
