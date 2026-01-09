- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
7 (46.66%)
Negociações com perda:
8 (53.33%)
Melhor negociação:
10.68 USD
Pior negociação:
-4.97 USD
Lucro bruto:
42.27 USD (42 269 pips)
Perda bruta:
-16.61 USD (16 615 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (14.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
28.06 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
60 minutos
Fator de recuperação:
1.69
Negociações longas:
15 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.54
Valor esperado:
1.71 USD
Lucro médio:
6.04 USD
Perda média:
-2.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-15.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-15.22 USD (7)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.22 USD
Máximo:
15.22 USD (1.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|26
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|26K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10.68 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +14.21 USD
Máxima perda consecutiva: -15.22 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real39" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
dont follow me
Sem comentários