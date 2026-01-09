SignaleKategorien
Teguh 01
Filda Teguh Sukma S Ked

Teguh 01

Filda Teguh Sukma S Ked
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real39
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
15
Gewinntrades:
7 (46.66%)
Verlusttrades:
8 (53.33%)
Bester Trade:
10.68 USD
Schlechtester Trade:
-4.97 USD
Bruttoprofit:
42.27 USD (42 269 pips)
Bruttoverlust:
-16.61 USD (16 615 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (14.21 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
28.06 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.34
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
60 Minuten
Erholungsfaktor:
1.69
Long-Positionen:
15 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.54
Mathematische Gewinnerwartung:
1.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.04 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-15.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15.22 USD (7)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
15.22 USD
Maximaler:
15.22 USD (1.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 26
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 26K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +10.68 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +14.21 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.22 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real39" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

dont follow me 
Keine Bewertungen
2026.01.09 15:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 15:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
