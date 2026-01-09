- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
15
盈利交易:
7 (46.66%)
亏损交易:
8 (53.33%)
最好交易:
10.68 USD
最差交易:
-4.97 USD
毛利:
42.27 USD (42 269 pips)
毛利亏损:
-16.61 USD (16 615 pips)
最大连续赢利:
4 (14.21 USD)
最大连续盈利:
28.06 USD (3)
夏普比率:
0.34
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
60 分钟
采收率:
1.69
长期交易:
15 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.54
预期回报:
1.71 USD
平均利润:
6.04 USD
平均损失:
-2.08 USD
最大连续失误:
7 (-15.22 USD)
最大连续亏损:
-15.22 USD (7)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
15.22 USD
最大值:
15.22 USD (1.36%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|26
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|26K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real39 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
dont follow me
