Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
7 (46.66%)
Убыточных трейдов:
8 (53.33%)
Лучший трейд:
10.68 USD
Худший трейд:
-4.97 USD
Общая прибыль:
42.27 USD (42 269 pips)
Общий убыток:
-16.61 USD (16 615 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (14.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.06 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
60 минут
Фактор восстановления:
1.69
Длинных трейдов:
15 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.54
Мат. ожидание:
1.71 USD
Средняя прибыль:
6.04 USD
Средний убыток:
-2.08 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-15.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.22 USD (7)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.22 USD
Максимальная:
15.22 USD (1.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|26
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|26K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Лучший трейд: +10.68 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +14.21 USD
Макс. убыток в серии: -15.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
dont follow me
