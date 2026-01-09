СигналыРазделы
Filda Teguh Sukma S Ked

Teguh 01

Filda Teguh Sukma S Ked
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real39
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
7 (46.66%)
Убыточных трейдов:
8 (53.33%)
Лучший трейд:
10.68 USD
Худший трейд:
-4.97 USD
Общая прибыль:
42.27 USD (42 269 pips)
Общий убыток:
-16.61 USD (16 615 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (14.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.06 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
60 минут
Фактор восстановления:
1.69
Длинных трейдов:
15 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.54
Мат. ожидание:
1.71 USD
Средняя прибыль:
6.04 USD
Средний убыток:
-2.08 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-15.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.22 USD (7)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.22 USD
Максимальная:
15.22 USD (1.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 26
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 26K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.68 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +14.21 USD
Макс. убыток в серии: -15.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

dont follow me 
Нет отзывов
2026.01.09 15:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 15:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
