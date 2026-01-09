- 자본
- 축소
트레이드:
15
이익 거래:
7 (46.66%)
손실 거래:
8 (53.33%)
최고의 거래:
10.68 USD
최악의 거래:
-4.97 USD
총 수익:
42.27 USD (42 269 pips)
총 손실:
-16.61 USD (16 615 pips)
연속 최대 이익:
4 (14.21 USD)
연속 최대 이익:
28.06 USD (3)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
60 분
회복 요인:
1.69
롱(주식매수):
15 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.54
기대수익:
1.71 USD
평균 이익:
6.04 USD
평균 손실:
-2.08 USD
연속 최대 손실:
7 (-15.22 USD)
연속 최대 손실:
-15.22 USD (7)
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
15.22 USD
최대한의:
15.22 USD (1.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|26
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|26K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +10.68 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +14.21 USD
연속 최대 손실: -15.22 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real39"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
dont follow me
리뷰 없음