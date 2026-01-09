- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
7 (46.66%)
Loss Trade:
8 (53.33%)
Best Trade:
10.68 USD
Worst Trade:
-4.97 USD
Profitto lordo:
42.27 USD (42 269 pips)
Perdita lorda:
-16.61 USD (16 615 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (14.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.06 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
60 minuti
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
15 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.54
Profitto previsto:
1.71 USD
Profitto medio:
6.04 USD
Perdita media:
-2.08 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-15.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.22 USD (7)
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.22 USD
Massimale:
15.22 USD (1.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.01% (0.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|26
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|26K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.68 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +14.21 USD
Massima perdita consecutiva: -15.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
dont follow me
Non ci sono recensioni