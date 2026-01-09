- Incremento
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
7 (46.66%)
Transacciones Irrentables:
8 (53.33%)
Mejor transacción:
10.68 USD
Peor transacción:
-4.97 USD
Beneficio Bruto:
42.27 USD (42 269 pips)
Pérdidas Brutas:
-16.61 USD (16 615 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (14.21 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
28.06 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
60 minutos
Factor de Recuperación:
1.69
Transacciones Largas:
15 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.54
Beneficio Esperado:
1.71 USD
Beneficio medio:
6.04 USD
Pérdidas medias:
-2.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-15.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15.22 USD (7)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
15.22 USD
Máxima:
15.22 USD (1.36%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|26
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|26K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real39" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
dont follow me
