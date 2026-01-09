- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
15
利益トレード:
7 (46.66%)
損失トレード:
8 (53.33%)
ベストトレード:
10.68 USD
最悪のトレード:
-4.97 USD
総利益:
42.27 USD (42 269 pips)
総損失:
-16.61 USD (16 615 pips)
最大連続の勝ち:
4 (14.21 USD)
最大連続利益:
28.06 USD (3)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
60 分
リカバリーファクター:
1.69
長いトレード:
15 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.54
期待されたペイオフ:
1.71 USD
平均利益:
6.04 USD
平均損失:
-2.08 USD
最大連続の負け:
7 (-15.22 USD)
最大連続損失:
-15.22 USD (7)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.22 USD
最大の:
15.22 USD (1.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|26
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|26K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.68 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +14.21 USD
最大連続損失: -15.22 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real39"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
dont follow me
レビューなし