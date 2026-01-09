- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
15 (38.46%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (61.54%)
En iyi işlem:
5.20 USD
En kötü işlem:
-6.23 USD
Brüt kâr:
25.32 USD (2 173 pips)
Brüt zarar:
-21.71 USD (2 210 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (4.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.24 USD (2)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
24.27%
Maks. mevduat yükü:
93.20%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.30
Alış işlemleri:
13 (33.33%)
Satış işlemleri:
26 (66.67%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
1.69 USD
Ortalama zarar:
-0.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-11.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.79 USD (8)
Aylık büyüme:
32.82%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.06 USD
Maksimum:
11.94 USD (44.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.97% (11.94 USD)
Varlığa göre:
19.34% (4.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|12
|USDCAD
|5
|.USTECHCash
|5
|XAUUSD
|4
|.US30Cash
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|10
|USDCAD
|-2
|.USTECHCash
|0
|XAUUSD
|-8
|.US30Cash
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|171
|GBPUSD
|813
|USDCAD
|-65
|.USTECHCash
|-359
|XAUUSD
|-724
|.US30Cash
|127
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.13 × 15
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 295
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.39 × 345
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.04 × 1486
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
33%
0
0
USD
USD
15
USD
USD
1
0%
39
38%
24%
1.16
0.09
USD
USD
45%
1:300