Bryan Smith Aradiel

Mola123456

Bryan Smith Aradiel
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 141%
RoboForex-ECN
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
31
盈利交易:
15 (48.38%)
亏损交易:
16 (51.61%)
最好交易:
5.20 USD
最差交易:
-1.11 USD
毛利:
25.32 USD (2 173 pips)
毛利亏损:
-9.77 USD (725 pips)
最大连续赢利:
7 (4.82 USD)
最大连续盈利:
6.24 USD (2)
夏普比率:
0.32
交易活动:
18.99%
最大入金加载:
90.63%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
31
平均持有时间:
4 小时
采收率:
4.42
长期交易:
11 (35.48%)
短期交易:
20 (64.52%)
利润因子:
2.59
预期回报:
0.50 USD
平均利润:
1.69 USD
平均损失:
-0.61 USD
最大连续失误:
5 (-3.45 USD)
最大连续亏损:
-3.45 USD (5)
每月增长:
141.36%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.06 USD
最大值:
3.52 USD (23.91%)
相对跌幅:
结余:
23.78% (3.50 USD)
净值:
0.97% (0.25 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 12
GBPUSD 12
USDCAD 5
.US30Cash 1
XAUUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 4
GBPUSD 10
USDCAD -2
.US30Cash 0
XAUUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 171
GBPUSD 813
USDCAD -65
.US30Cash 127
XAUUSD 402
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5.20 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +4.82 USD
最大连续亏损: -3.45 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
FXCC1-Trade
0.00 × 2
Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.13 × 15
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 295
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 345
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.04 × 1486
46 更多...
没有评论
2026.01.09 16:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 16:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 16:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.09 15:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 15:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
