- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
31
盈利交易:
15 (48.38%)
亏损交易:
16 (51.61%)
最好交易:
5.20 USD
最差交易:
-1.11 USD
毛利:
25.32 USD (2 173 pips)
毛利亏损:
-9.77 USD (725 pips)
最大连续赢利:
7 (4.82 USD)
最大连续盈利:
6.24 USD (2)
夏普比率:
0.32
交易活动:
18.99%
最大入金加载:
90.63%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
31
平均持有时间:
4 小时
采收率:
4.42
长期交易:
11 (35.48%)
短期交易:
20 (64.52%)
利润因子:
2.59
预期回报:
0.50 USD
平均利润:
1.69 USD
平均损失:
-0.61 USD
最大连续失误:
5 (-3.45 USD)
最大连续亏损:
-3.45 USD (5)
每月增长:
141.36%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.06 USD
最大值:
3.52 USD (23.91%)
相对跌幅:
结余:
23.78% (3.50 USD)
净值:
0.97% (0.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|12
|USDCAD
|5
|.US30Cash
|1
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|10
|USDCAD
|-2
|.US30Cash
|0
|XAUUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|171
|GBPUSD
|813
|USDCAD
|-65
|.US30Cash
|127
|XAUUSD
|402
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.20 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +4.82 USD
最大连续亏损: -3.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.13 × 15
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 295
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.39 × 345
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.04 × 1486
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
141%
0
0
USD
USD
27
USD
USD
1
0%
31
48%
19%
2.59
0.50
USD
USD
24%
1:300