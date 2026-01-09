- Прирост
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
15 (48.38%)
Убыточных трейдов:
16 (51.61%)
Лучший трейд:
5.20 USD
Худший трейд:
-1.11 USD
Общая прибыль:
25.32 USD (2 173 pips)
Общий убыток:
-9.82 USD (725 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (4.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.24 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
18.37%
Макс. загрузка депозита:
90.63%
Последний трейд:
17 минут
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
4.40
Длинных трейдов:
11 (35.48%)
Коротких трейдов:
20 (64.52%)
Профит фактор:
2.58
Мат. ожидание:
0.50 USD
Средняя прибыль:
1.69 USD
Средний убыток:
-0.61 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-3.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.45 USD (5)
Прирост в месяц:
141.36%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.06 USD
Максимальная:
3.52 USD (23.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.78% (3.50 USD)
По эквити:
10.26% (2.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|12
|USDCAD
|5
|.US30Cash
|1
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|10
|USDCAD
|-2
|.US30Cash
|0
|XAUUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|171
|GBPUSD
|813
|USDCAD
|-65
|.US30Cash
|127
|XAUUSD
|402
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.20 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +4.82 USD
Макс. убыток в серии: -3.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.13 × 15
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 295
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.39 × 345
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.04 × 1486
