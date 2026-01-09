СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Mola123456
Bryan Smith Aradiel

Mola123456

Bryan Smith Aradiel
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 141%
RoboForex-ECN
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
15 (48.38%)
Убыточных трейдов:
16 (51.61%)
Лучший трейд:
5.20 USD
Худший трейд:
-1.11 USD
Общая прибыль:
25.32 USD (2 173 pips)
Общий убыток:
-9.82 USD (725 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (4.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.24 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
18.37%
Макс. загрузка депозита:
90.63%
Последний трейд:
17 минут
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
4.40
Длинных трейдов:
11 (35.48%)
Коротких трейдов:
20 (64.52%)
Профит фактор:
2.58
Мат. ожидание:
0.50 USD
Средняя прибыль:
1.69 USD
Средний убыток:
-0.61 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-3.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.45 USD (5)
Прирост в месяц:
141.36%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.06 USD
Максимальная:
3.52 USD (23.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.78% (3.50 USD)
По эквити:
10.26% (2.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 12
GBPUSD 12
USDCAD 5
.US30Cash 1
XAUUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 4
GBPUSD 10
USDCAD -2
.US30Cash 0
XAUUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 171
GBPUSD 813
USDCAD -65
.US30Cash 127
XAUUSD 402
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.20 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +4.82 USD
Макс. убыток в серии: -3.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
FXCC1-Trade
0.00 × 2
Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.13 × 15
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 295
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 345
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.04 × 1486
еще 46...
Нет отзывов
2026.01.09 16:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 16:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 16:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.09 15:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 15:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
