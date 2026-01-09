- 자본
- 축소
트레이드:
26
이익 거래:
14 (53.84%)
손실 거래:
12 (46.15%)
최고의 거래:
5.20 USD
최악의 거래:
-0.84 USD
총 수익:
21.35 USD (1 771 pips)
총 손실:
-6.43 USD (603 pips)
연속 최대 이익:
7 (4.82 USD)
연속 최대 이익:
6.24 USD (2)
샤프 비율:
0.36
거래 활동:
18.99%
최대 입금량:
90.63%
최근 거래:
14 분 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
4.24
롱(주식매수):
8 (30.77%)
숏(주식차입매도):
18 (69.23%)
수익 요인:
3.32
기대수익:
0.57 USD
평균 이익:
1.53 USD
평균 손실:
-0.54 USD
연속 최대 손실:
5 (-3.45 USD)
연속 최대 손실:
-3.45 USD (5)
월별 성장률:
135.91%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.06 USD
최대한의:
3.52 USD (23.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.78% (3.50 USD)
자본금별:
0.97% (0.25 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|10
|USDCAD
|3
|.US30Cash
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|11
|USDCAD
|0
|.US30Cash
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|171
|GBPUSD
|851
|USDCAD
|19
|.US30Cash
|127
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5.20 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +4.82 USD
연속 최대 손실: -3.45 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.13 × 15
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboForex-ECN
|0.58 × 3326
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 295
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.39 × 345
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
136%
0
0
USD
USD
27
USD
USD
1
0%
26
53%
19%
3.32
0.57
USD
USD
24%
1:300