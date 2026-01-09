- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
15 (38.46%)
Loss Trade:
24 (61.54%)
Best Trade:
5.20 USD
Worst Trade:
-6.23 USD
Profitto lordo:
25.32 USD (2 173 pips)
Perdita lorda:
-21.71 USD (2 210 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (4.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.24 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
24.27%
Massimo carico di deposito:
93.20%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.30
Long Trade:
13 (33.33%)
Short Trade:
26 (66.67%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
1.69 USD
Perdita media:
-0.90 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-11.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.79 USD (8)
Crescita mensile:
32.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.06 USD
Massimale:
11.94 USD (44.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.97% (11.94 USD)
Per equità:
19.34% (4.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|12
|USDCAD
|5
|.USTECHCash
|5
|XAUUSD
|4
|.US30Cash
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|10
|USDCAD
|-2
|.USTECHCash
|0
|XAUUSD
|-8
|.US30Cash
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|171
|GBPUSD
|813
|USDCAD
|-65
|.USTECHCash
|-359
|XAUUSD
|-724
|.US30Cash
|127
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.20 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +4.82 USD
Massima perdita consecutiva: -11.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.13 × 15
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 295
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.39 × 345
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.04 × 1486
46 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
33%
0
0
USD
USD
15
USD
USD
1
0%
39
38%
24%
1.16
0.09
USD
USD
45%
1:300