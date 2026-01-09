SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Mola123456
Bryan Smith Aradiel

Mola123456

Bryan Smith Aradiel
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 33%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
15 (38.46%)
Loss Trade:
24 (61.54%)
Best Trade:
5.20 USD
Worst Trade:
-6.23 USD
Profitto lordo:
25.32 USD (2 173 pips)
Perdita lorda:
-21.71 USD (2 210 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (4.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.24 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
24.27%
Massimo carico di deposito:
93.20%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.30
Long Trade:
13 (33.33%)
Short Trade:
26 (66.67%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
1.69 USD
Perdita media:
-0.90 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-11.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.79 USD (8)
Crescita mensile:
32.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.06 USD
Massimale:
11.94 USD (44.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.97% (11.94 USD)
Per equità:
19.34% (4.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 12
GBPUSD 12
USDCAD 5
.USTECHCash 5
XAUUSD 4
.US30Cash 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 4
GBPUSD 10
USDCAD -2
.USTECHCash 0
XAUUSD -8
.US30Cash 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 171
GBPUSD 813
USDCAD -65
.USTECHCash -359
XAUUSD -724
.US30Cash 127
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.20 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +4.82 USD
Massima perdita consecutiva: -11.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
FXCC1-Trade
0.00 × 2
Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.13 × 15
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 295
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 345
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.04 × 1486
46 più
Non ci sono recensioni
2026.01.09 16:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 16:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 16:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.09 15:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 15:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Mola123456
30USD al mese
33%
0
0
USD
15
USD
1
0%
39
38%
24%
1.16
0.09
USD
45%
1:300
Copia

