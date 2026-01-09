SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Mola123456
Bryan Smith Aradiel

Mola123456

Bryan Smith Aradiel
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 -3%
RoboForex-ECN
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
52
Transacciones Rentables:
19 (36.53%)
Transacciones Irrentables:
33 (63.46%)
Mejor transacción:
5.20 USD
Peor transacción:
-6.23 USD
Beneficio Bruto:
25.47 USD (2 328 pips)
Pérdidas Brutas:
-25.81 USD (3 480 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (4.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6.24 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
56.40%
Carga máxima del depósito:
93.20%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
52
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.02
Transacciones Largas:
21 (40.38%)
Transacciones Cortas:
31 (59.62%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.01 USD
Beneficio medio:
1.34 USD
Pérdidas medias:
-0.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-11.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11.80 USD (9)
Crecimiento al mes:
-3.09%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.06 USD
Máxima:
15.89 USD (59.85%)
Reducción relativa:
De balance:
59.85% (15.89 USD)
De fondos:
19.34% (4.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 18
EURUSD 12
.USTECHCash 10
USDCAD 5
XAUUSD 4
.US30Cash 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 6
EURUSD 4
.USTECHCash 0
USDCAD -2
XAUUSD -8
.US30Cash -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 514
EURUSD 171
.USTECHCash -211
USDCAD -65
XAUUSD -724
.US30Cash -837
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5.20 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +4.82 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -11.80 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
FXCC1-Trade
0.00 × 2
Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.13 × 15
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 295
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 345
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.04 × 1486
otros 46...
No hay comentarios
2026.01.09 22:43
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.09 19:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 19:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.09 18:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 18:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.09 16:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 16:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 16:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.09 15:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 15:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Mola123456
30 USD al mes
-3%
0
0
USD
11
USD
1
0%
52
36%
56%
0.98
-0.01
USD
60%
1:300
