Total de Trades:
52
Transacciones Rentables:
19 (36.53%)
Transacciones Irrentables:
33 (63.46%)
Mejor transacción:
5.20 USD
Peor transacción:
-6.23 USD
Beneficio Bruto:
25.47 USD (2 328 pips)
Pérdidas Brutas:
-25.81 USD (3 480 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (4.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6.24 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
56.40%
Carga máxima del depósito:
93.20%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
52
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.02
Transacciones Largas:
21 (40.38%)
Transacciones Cortas:
31 (59.62%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.01 USD
Beneficio medio:
1.34 USD
Pérdidas medias:
-0.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-11.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11.80 USD (9)
Crecimiento al mes:
-3.09%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.06 USD
Máxima:
15.89 USD (59.85%)
Reducción relativa:
De balance:
59.85% (15.89 USD)
De fondos:
19.34% (4.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|18
|EURUSD
|12
|.USTECHCash
|10
|USDCAD
|5
|XAUUSD
|4
|.US30Cash
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|4
|.USTECHCash
|0
|USDCAD
|-2
|XAUUSD
|-8
|.US30Cash
|-1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|514
|EURUSD
|171
|.USTECHCash
|-211
|USDCAD
|-65
|XAUUSD
|-724
|.US30Cash
|-837
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Reducción
Mejor transacción: +5.20 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +4.82 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -11.80 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.13 × 15
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 295
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.39 × 345
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.04 × 1486
otros 46...
