- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
31
Negociações com lucro:
15 (48.38%)
Negociações com perda:
16 (51.61%)
Melhor negociação:
5.20 USD
Pior negociação:
-1.11 USD
Lucro bruto:
25.32 USD (2 173 pips)
Perda bruta:
-9.77 USD (725 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (4.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.24 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
18.99%
Depósito máximo carregado:
90.63%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
31
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
4.42
Negociações longas:
11 (35.48%)
Negociações curtas:
20 (64.52%)
Fator de lucro:
2.59
Valor esperado:
0.50 USD
Lucro médio:
1.69 USD
Perda média:
-0.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-3.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.45 USD (5)
Crescimento mensal:
141.36%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.06 USD
Máximo:
3.52 USD (23.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.78% (3.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.97% (0.25 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|12
|USDCAD
|5
|.US30Cash
|1
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|10
|USDCAD
|-2
|.US30Cash
|0
|XAUUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|171
|GBPUSD
|813
|USDCAD
|-65
|.US30Cash
|127
|XAUUSD
|402
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.20 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +4.82 USD
Máxima perda consecutiva: -3.45 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.13 × 15
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 295
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.39 × 345
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.04 × 1486
46 mais ...
Sem comentários
