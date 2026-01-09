SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Mola123456
Bryan Smith Aradiel

Mola123456

Bryan Smith Aradiel
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 33%
RoboForex-ECN
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
39
Bénéfice trades:
15 (38.46%)
Perte trades:
24 (61.54%)
Meilleure transaction:
5.20 USD
Pire transaction:
-6.23 USD
Bénéfice brut:
25.32 USD (2 173 pips)
Perte brute:
-21.71 USD (2 210 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (4.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6.24 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
24.27%
Charge de dépôt maximale:
93.20%
Dernier trade:
15 il y a des minutes
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.30
Longs trades:
13 (33.33%)
Courts trades:
26 (66.67%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.09 USD
Bénéfice moyen:
1.69 USD
Perte moyenne:
-0.90 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-11.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-11.79 USD (8)
Croissance mensuelle:
32.82%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.06 USD
Maximal:
11.94 USD (44.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.97% (11.94 USD)
Par fonds propres:
19.34% (4.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 12
GBPUSD 12
USDCAD 5
.USTECHCash 5
XAUUSD 4
.US30Cash 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 4
GBPUSD 10
USDCAD -2
.USTECHCash 0
XAUUSD -8
.US30Cash 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 171
GBPUSD 813
USDCAD -65
.USTECHCash -359
XAUUSD -724
.US30Cash 127
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.20 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +4.82 USD
Perte consécutive maximale: -11.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
FXCC1-Trade
0.00 × 2
Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.13 × 15
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 295
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 345
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.04 × 1486
46 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2026.01.09 16:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 16:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 16:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.09 15:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 15:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Mola123456
30 USD par mois
33%
0
0
USD
15
USD
1
0%
39
38%
24%
1.16
0.09
USD
45%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.