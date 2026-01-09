- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
31
利益トレード:
15 (48.38%)
損失トレード:
16 (51.61%)
ベストトレード:
5.20 USD
最悪のトレード:
-1.11 USD
総利益:
25.32 USD (2 173 pips)
総損失:
-9.82 USD (725 pips)
最大連続の勝ち:
7 (4.82 USD)
最大連続利益:
6.24 USD (2)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
15.26%
最大入金額:
90.63%
最近のトレード:
13 分前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
4.40
長いトレード:
11 (35.48%)
短いトレード:
20 (64.52%)
プロフィットファクター:
2.58
期待されたペイオフ:
0.50 USD
平均利益:
1.69 USD
平均損失:
-0.61 USD
最大連続の負け:
5 (-3.45 USD)
最大連続損失:
-3.45 USD (5)
月間成長:
141.36%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.06 USD
最大の:
3.52 USD (23.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.78% (3.50 USD)
エクイティによる:
6.72% (1.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|12
|USDCAD
|5
|.US30Cash
|1
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|10
|USDCAD
|-2
|.US30Cash
|0
|XAUUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|171
|GBPUSD
|813
|USDCAD
|-65
|.US30Cash
|127
|XAUUSD
|402
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.20 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +4.82 USD
最大連続損失: -3.45 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.13 × 15
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 295
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.39 × 345
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.04 × 1486
