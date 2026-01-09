シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Mola123456
Bryan Smith Aradiel

Mola123456

Bryan Smith Aradiel
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 141%
RoboForex-ECN
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
31
利益トレード:
15 (48.38%)
損失トレード:
16 (51.61%)
ベストトレード:
5.20 USD
最悪のトレード:
-1.11 USD
総利益:
25.32 USD (2 173 pips)
総損失:
-9.82 USD (725 pips)
最大連続の勝ち:
7 (4.82 USD)
最大連続利益:
6.24 USD (2)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
15.26%
最大入金額:
90.63%
最近のトレード:
13 分前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
4.40
長いトレード:
11 (35.48%)
短いトレード:
20 (64.52%)
プロフィットファクター:
2.58
期待されたペイオフ:
0.50 USD
平均利益:
1.69 USD
平均損失:
-0.61 USD
最大連続の負け:
5 (-3.45 USD)
最大連続損失:
-3.45 USD (5)
月間成長:
141.36%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.06 USD
最大の:
3.52 USD (23.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.78% (3.50 USD)
エクイティによる:
6.72% (1.78 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 12
GBPUSD 12
USDCAD 5
.US30Cash 1
XAUUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 4
GBPUSD 10
USDCAD -2
.US30Cash 0
XAUUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 171
GBPUSD 813
USDCAD -65
.US30Cash 127
XAUUSD 402
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5.20 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +4.82 USD
最大連続損失: -3.45 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
FXCC1-Trade
0.00 × 2
Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.13 × 15
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 295
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 345
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.04 × 1486
46 より多く...
レビューなし
2026.01.09 16:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 16:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 16:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.09 15:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 15:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
