- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
31 (62.00%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (38.00%)
En iyi işlem:
2 317.36 USD
En kötü işlem:
-1 660.07 USD
Brüt kâr:
3 166.56 USD (16 435 pips)
Brüt zarar:
-2 757.76 USD (21 915 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (171.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 321.32 USD (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
42.12%
Maks. mevduat yükü:
0.43%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.20
Alış işlemleri:
37 (74.00%)
Satış işlemleri:
13 (26.00%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
8.18 USD
Ortalama kâr:
102.15 USD
Ortalama zarar:
-145.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2 000.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 000.99 USD (4)
Aylık büyüme:
1.36%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 934.32 USD
Maksimum:
2 062.03 USD (6.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.84% (2 062.03 USD)
Varlığa göre:
0.48% (147.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|425
|EURUSD
|-16
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-5.5K
|EURUSD
|-21
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 36
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 32
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
1%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
1
0%
50
62%
42%
1.14
8.18
USD
USD
7%
1:500