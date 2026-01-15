- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
51
Negociações com lucro:
31 (60.78%)
Negociações com perda:
20 (39.22%)
Melhor negociação:
2 317.36 USD
Pior negociação:
-1 660.07 USD
Lucro bruto:
3 166.56 USD (16 435 pips)
Perda bruta:
-2 829.71 USD (23 353 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (171.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 321.32 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
42.12%
Depósito máximo carregado:
0.43%
Último negócio:
5 minutos atrás
Negociações por semana:
52
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.16
Negociações longas:
37 (72.55%)
Negociações curtas:
14 (27.45%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
6.60 USD
Lucro médio:
102.15 USD
Perda média:
-141.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-2 000.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 000.99 USD (4)
Crescimento mensal:
1.12%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 934.32 USD
Máximo:
2 062.03 USD (6.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.84% (2 062.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.48% (147.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|353
|EURUSD
|-16
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-6.9K
|EURUSD
|-21
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 317.36 USD
Pior negociação: -1 660 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +171.42 USD
Máxima perda consecutiva: -2 000.99 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 36
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 32
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
178 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
1
0%
51
60%
42%
1.11
6.60
USD
USD
7%
1:500