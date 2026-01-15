SinaisSeções
Petr Dvorsky

Jaxitax

Petr Dvorsky
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2026 1%
RoboForex-Pro
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
51
Negociações com lucro:
31 (60.78%)
Negociações com perda:
20 (39.22%)
Melhor negociação:
2 317.36 USD
Pior negociação:
-1 660.07 USD
Lucro bruto:
3 166.56 USD (16 435 pips)
Perda bruta:
-2 829.71 USD (23 353 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (171.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 321.32 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
42.12%
Depósito máximo carregado:
0.43%
Último negócio:
5 minutos atrás
Negociações por semana:
52
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.16
Negociações longas:
37 (72.55%)
Negociações curtas:
14 (27.45%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
6.60 USD
Lucro médio:
102.15 USD
Perda média:
-141.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-2 000.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 000.99 USD (4)
Crescimento mensal:
1.12%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 934.32 USD
Máximo:
2 062.03 USD (6.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.84% (2 062.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.48% (147.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 50
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 353
EURUSD -16
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -6.9K
EURUSD -21
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 317.36 USD
Pior negociação: -1 660 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +171.42 USD
Máxima perda consecutiva: -2 000.99 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 36
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 26
ACYSecurities-Live
0.00 × 20
TickmillEU-Live
0.00 × 32
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 5
easyMarkets-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 9
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 3
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 21
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
178 mais ...
Sem comentários
2026.01.15 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 08:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 13:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 13:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 13:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
