- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
32 (60.37%)
Убыточных трейдов:
21 (39.62%)
Лучший трейд:
2 317.36 USD
Худший трейд:
-1 660.07 USD
Общая прибыль:
3 560.57 USD (17 395 pips)
Общий убыток:
-3 026.41 USD (24 758 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (171.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 321.32 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
47.08%
Макс. загрузка депозита:
1.26%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.26
Длинных трейдов:
38 (71.70%)
Коротких трейдов:
15 (28.30%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
10.08 USD
Средняя прибыль:
111.27 USD
Средний убыток:
-144.11 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-2 000.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 000.99 USD (4)
Прирост в месяц:
1.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 934.32 USD
Максимальная:
2 062.03 USD (6.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.84% (2 062.03 USD)
По эквити:
0.60% (180.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|550
|EURUSD
|-16
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-7.3K
|EURUSD
|-21
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 317.36 USD
Худший трейд: -1 660 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +171.42 USD
Макс. убыток в серии: -2 000.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 36
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 32
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
