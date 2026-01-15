СигналыРазделы
Petr Dvorsky

Jaxitax

Petr Dvorsky
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 2%
RoboForex-Pro
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
32 (60.37%)
Убыточных трейдов:
21 (39.62%)
Лучший трейд:
2 317.36 USD
Худший трейд:
-1 660.07 USD
Общая прибыль:
3 560.57 USD (17 395 pips)
Общий убыток:
-3 026.41 USD (24 758 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (171.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 321.32 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
47.08%
Макс. загрузка депозита:
1.26%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.26
Длинных трейдов:
38 (71.70%)
Коротких трейдов:
15 (28.30%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
10.08 USD
Средняя прибыль:
111.27 USD
Средний убыток:
-144.11 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-2 000.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 000.99 USD (4)
Прирост в месяц:
1.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 934.32 USD
Максимальная:
2 062.03 USD (6.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.84% (2 062.03 USD)
По эквити:
0.60% (180.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 52
EURUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 550
EURUSD -16
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -7.3K
EURUSD -21
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 317.36 USD
Худший трейд: -1 660 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +171.42 USD
Макс. убыток в серии: -2 000.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 36
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 26
ACYSecurities-Live
0.00 × 20
TickmillEU-Live
0.00 × 32
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 5
easyMarkets-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 9
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 3
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 21
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
еще 178...
Нет отзывов
2026.01.15 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 08:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 13:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 13:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 13:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Jaxitax
999 USD в месяц
2%
0
0
USD
31K
USD
1
0%
53
60%
47%
1.17
10.08
USD
7%
1:500
Копировать

