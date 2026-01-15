- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
31 (62.00%)
Loss Trade:
19 (38.00%)
Best Trade:
2 317.36 USD
Worst Trade:
-1 660.07 USD
Profitto lordo:
3 166.56 USD (16 435 pips)
Perdita lorda:
-2 757.76 USD (21 915 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (171.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 321.32 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
42.12%
Massimo carico di deposito:
0.43%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
37 (74.00%)
Short Trade:
13 (26.00%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
8.18 USD
Profitto medio:
102.15 USD
Perdita media:
-145.15 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2 000.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 000.99 USD (4)
Crescita mensile:
1.36%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 934.32 USD
Massimale:
2 062.03 USD (6.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.84% (2 062.03 USD)
Per equità:
0.48% (147.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|425
|EURUSD
|-16
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-5.5K
|EURUSD
|-21
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 317.36 USD
Worst Trade: -1 660 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +171.42 USD
Massima perdita consecutiva: -2 000.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 36
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 32
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
Non ci sono recensioni
