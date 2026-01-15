SegnaliSezioni
Petr Dvorsky

Jaxitax

Petr Dvorsky
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2026 1%
RoboForex-Pro
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
31 (62.00%)
Loss Trade:
19 (38.00%)
Best Trade:
2 317.36 USD
Worst Trade:
-1 660.07 USD
Profitto lordo:
3 166.56 USD (16 435 pips)
Perdita lorda:
-2 757.76 USD (21 915 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (171.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 321.32 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
42.12%
Massimo carico di deposito:
0.43%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
37 (74.00%)
Short Trade:
13 (26.00%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
8.18 USD
Profitto medio:
102.15 USD
Perdita media:
-145.15 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2 000.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 000.99 USD (4)
Crescita mensile:
1.36%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 934.32 USD
Massimale:
2 062.03 USD (6.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.84% (2 062.03 USD)
Per equità:
0.48% (147.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 49
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 425
EURUSD -16
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -5.5K
EURUSD -21
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 317.36 USD
Worst Trade: -1 660 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +171.42 USD
Massima perdita consecutiva: -2 000.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 36
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 26
ACYSecurities-Live
0.00 × 20
TickmillEU-Live
0.00 × 32
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 5
easyMarkets-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 9
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 3
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 21
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
178 più
Non ci sono recensioni
2026.01.15 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 08:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 13:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 13:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 13:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Jaxitax
999USD al mese
1%
0
0
USD
30K
USD
1
0%
50
62%
42%
1.14
8.18
USD
7%
1:500
Copia

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

