Petr Dvorsky

Jaxitax

Petr Dvorsky
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2026 2%
RoboForex-Pro
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
53
Transacciones Rentables:
32 (60.37%)
Transacciones Irrentables:
21 (39.62%)
Mejor transacción:
2 317.36 USD
Peor transacción:
-1 660.07 USD
Beneficio Bruto:
3 560.57 USD (17 395 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 026.41 USD (24 758 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (171.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 321.32 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
47.08%
Carga máxima del depósito:
1.26%
Último trade:
27 minutos
Trades a la semana:
53
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.26
Transacciones Largas:
38 (71.70%)
Transacciones Cortas:
15 (28.30%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
10.08 USD
Beneficio medio:
111.27 USD
Pérdidas medias:
-144.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-2 000.99 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 000.99 USD (4)
Crecimiento al mes:
1.78%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 934.32 USD
Máxima:
2 062.03 USD (6.84%)
Reducción relativa:
De balance:
6.84% (2 062.03 USD)
De fondos:
0.60% (180.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 52
EURUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 550
EURUSD -16
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -7.3K
EURUSD -21
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 317.36 USD
Peor transacción: -1 660 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +171.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 000.99 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 36
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 26
ACYSecurities-Live
0.00 × 20
TickmillEU-Live
0.00 × 32
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 5
easyMarkets-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 9
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 3
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 21
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
otros 178...
No hay comentarios
2026.01.15 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 08:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 13:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 13:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 13:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
