Total de Trades:
53
Transacciones Rentables:
32 (60.37%)
Transacciones Irrentables:
21 (39.62%)
Mejor transacción:
2 317.36 USD
Peor transacción:
-1 660.07 USD
Beneficio Bruto:
3 560.57 USD (17 395 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 026.41 USD (24 758 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (171.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 321.32 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
47.08%
Carga máxima del depósito:
1.26%
Último trade:
27 minutos
Trades a la semana:
53
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.26
Transacciones Largas:
38 (71.70%)
Transacciones Cortas:
15 (28.30%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
10.08 USD
Beneficio medio:
111.27 USD
Pérdidas medias:
-144.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-2 000.99 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 000.99 USD (4)
Crecimiento al mes:
1.78%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 934.32 USD
Máxima:
2 062.03 USD (6.84%)
Reducción relativa:
De balance:
6.84% (2 062.03 USD)
De fondos:
0.60% (180.60 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|550
|EURUSD
|-16
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-7.3K
|EURUSD
|-21
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 36
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 32
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
