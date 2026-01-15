- 자본
- 축소
트레이드:
53
이익 거래:
32 (60.37%)
손실 거래:
21 (39.62%)
최고의 거래:
2 317.36 USD
최악의 거래:
-1 660.07 USD
총 수익:
3 560.57 USD (17 395 pips)
총 손실:
-3 026.41 USD (24 758 pips)
연속 최대 이익:
7 (171.42 USD)
연속 최대 이익:
2 321.32 USD (2)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
47.08%
최대 입금량:
1.26%
최근 거래:
54 분 전
주별 거래 수:
53
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.26
롱(주식매수):
38 (71.70%)
숏(주식차입매도):
15 (28.30%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
10.08 USD
평균 이익:
111.27 USD
평균 손실:
-144.11 USD
연속 최대 손실:
4 (-2 000.99 USD)
연속 최대 손실:
-2 000.99 USD (4)
월별 성장률:
1.78%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 934.32 USD
최대한의:
2 062.03 USD (6.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.84% (2 062.03 USD)
자본금별:
0.60% (180.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|550
|EURUSD
|-16
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-7.3K
|EURUSD
|-21
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 317.36 USD
최악의 거래: -1 660 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +171.42 USD
연속 최대 손실: -2 000.99 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 36
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 32
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
2%
0
0
USD
USD
31K
USD
USD
1
0%
53
60%
47%
1.17
10.08
USD
USD
7%
1:500