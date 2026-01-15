- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
51
盈利交易:
31 (60.78%)
亏损交易:
20 (39.22%)
最好交易:
2 317.36 USD
最差交易:
-1 660.07 USD
毛利:
3 166.56 USD (16 435 pips)
毛利亏损:
-2 829.71 USD (23 353 pips)
最大连续赢利:
7 (171.42 USD)
最大连续盈利:
2 321.32 USD (2)
夏普比率:
0.02
交易活动:
45.04%
最大入金加载:
0.43%
最近交易:
53 几分钟前
每周交易:
52
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.16
长期交易:
37 (72.55%)
短期交易:
14 (27.45%)
利润因子:
1.12
预期回报:
6.60 USD
平均利润:
102.15 USD
平均损失:
-141.49 USD
最大连续失误:
4 (-2 000.99 USD)
最大连续亏损:
-2 000.99 USD (4)
每月增长:
1.12%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 934.32 USD
最大值:
2 062.03 USD (6.84%)
相对跌幅:
结余:
6.84% (2 062.03 USD)
净值:
0.52% (157.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|353
|EURUSD
|-16
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-6.9K
|EURUSD
|-21
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 317.36 USD
最差交易: -1 660 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +171.42 USD
最大连续亏损: -2 000.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 36
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 32
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
