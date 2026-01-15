信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Jaxitax
Petr Dvorsky

Jaxitax

Petr Dvorsky
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2026 1%
RoboForex-Pro
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
51
盈利交易:
31 (60.78%)
亏损交易:
20 (39.22%)
最好交易:
2 317.36 USD
最差交易:
-1 660.07 USD
毛利:
3 166.56 USD (16 435 pips)
毛利亏损:
-2 829.71 USD (23 353 pips)
最大连续赢利:
7 (171.42 USD)
最大连续盈利:
2 321.32 USD (2)
夏普比率:
0.02
交易活动:
45.04%
最大入金加载:
0.43%
最近交易:
53 几分钟前
每周交易:
52
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.16
长期交易:
37 (72.55%)
短期交易:
14 (27.45%)
利润因子:
1.12
预期回报:
6.60 USD
平均利润:
102.15 USD
平均损失:
-141.49 USD
最大连续失误:
4 (-2 000.99 USD)
最大连续亏损:
-2 000.99 USD (4)
每月增长:
1.12%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 934.32 USD
最大值:
2 062.03 USD (6.84%)
相对跌幅:
结余:
6.84% (2 062.03 USD)
净值:
0.52% (157.92 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 50
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 353
EURUSD -16
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -6.9K
EURUSD -21
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 317.36 USD
最差交易: -1 660 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +171.42 USD
最大连续亏损: -2 000.99 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexTime-Live01
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 36
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 26
ACYSecurities-Live
0.00 × 20
TickmillEU-Live
0.00 × 32
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 5
easyMarkets-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 9
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 3
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 21
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
178 更多...
没有评论
2026.01.15 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 08:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 13:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 13:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 13:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
