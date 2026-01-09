- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
29 (87.87%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (12.12%)
En iyi işlem:
19.95 USD
En kötü işlem:
-12.80 USD
Brüt kâr:
160.78 USD (32 139 pips)
Brüt zarar:
-29.21 USD (5 838 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (66.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.64 USD (11)
Sharpe oranı:
0.72
Alım-satım etkinliği:
65.24%
Maks. mevduat yükü:
42.18%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
10.28
Alış işlemleri:
23 (69.70%)
Satış işlemleri:
10 (30.30%)
Kâr faktörü:
5.50
Beklenen getiri:
3.99 USD
Ortalama kâr:
5.54 USD
Ortalama zarar:
-7.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-12.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.80 USD (1)
Algo alım-satım:
42%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
12.80 USD (2.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.66% (12.80 USD)
Varlığa göre:
6.35% (36.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|26K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.95 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +66.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
31%
0
0
USD
USD
561
USD
USD
1
42%
33
87%
65%
5.50
3.99
USD
USD
6%
1:200