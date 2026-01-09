- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
29 (87.87%)
Negociações com perda:
4 (12.12%)
Melhor negociação:
19.95 USD
Pior negociação:
-12.80 USD
Lucro bruto:
160.78 USD (32 139 pips)
Perda bruta:
-29.21 USD (5 838 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (66.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
66.64 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.72
Atividade de negociação:
65.24%
Depósito máximo carregado:
42.18%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
10.28
Negociações longas:
23 (69.70%)
Negociações curtas:
10 (30.30%)
Fator de lucro:
5.50
Valor esperado:
3.99 USD
Lucro médio:
5.54 USD
Perda média:
-7.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-12.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-12.80 USD (1)
Algotrading:
42%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
12.80 USD (2.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.66% (12.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.35% (36.06 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|26K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
