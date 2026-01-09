- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
33
利益トレード:
29 (87.87%)
損失トレード:
4 (12.12%)
ベストトレード:
19.95 USD
最悪のトレード:
-12.80 USD
総利益:
160.78 USD (32 139 pips)
総損失:
-29.21 USD (5 838 pips)
最大連続の勝ち:
11 (66.64 USD)
最大連続利益:
66.64 USD (11)
シャープレシオ:
0.72
取引アクティビティ:
65.24%
最大入金額:
42.18%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
10.28
長いトレード:
23 (69.70%)
短いトレード:
10 (30.30%)
プロフィットファクター:
5.50
期待されたペイオフ:
3.99 USD
平均利益:
5.54 USD
平均損失:
-7.30 USD
最大連続の負け:
1 (-12.80 USD)
最大連続損失:
-12.80 USD (1)
アルゴリズム取引:
42%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
12.80 USD (2.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.66% (12.80 USD)
エクイティによる:
6.35% (36.06 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|26K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19.95 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +66.64 USD
最大連続損失: -12.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
31%
0
0
USD
USD
561
USD
USD
1
42%
33
87%
65%
5.50
3.99
USD
USD
6%
1:200