- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
29 (87.87%)
Loss Trade:
4 (12.12%)
Best Trade:
19.95 USD
Worst Trade:
-12.80 USD
Profitto lordo:
160.78 USD (32 139 pips)
Perdita lorda:
-29.21 USD (5 838 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (66.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.64 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
65.24%
Massimo carico di deposito:
42.18%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
10.28
Long Trade:
23 (69.70%)
Short Trade:
10 (30.30%)
Fattore di profitto:
5.50
Profitto previsto:
3.99 USD
Profitto medio:
5.54 USD
Perdita media:
-7.30 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-12.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.80 USD (1)
Algo trading:
42%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12.80 USD (2.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.66% (12.80 USD)
Per equità:
6.35% (36.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|26K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
31%
0
0
USD
USD
561
USD
USD
1
42%
33
87%
65%
5.50
3.99
USD
USD
6%
1:200