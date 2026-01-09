- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
33
盈利交易:
29 (87.87%)
亏损交易:
4 (12.12%)
最好交易:
19.95 USD
最差交易:
-12.80 USD
毛利:
160.78 USD (32 139 pips)
毛利亏损:
-29.21 USD (5 838 pips)
最大连续赢利:
11 (66.64 USD)
最大连续盈利:
66.64 USD (11)
夏普比率:
0.72
交易活动:
65.24%
最大入金加载:
42.18%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
10.28
长期交易:
23 (69.70%)
短期交易:
10 (30.30%)
利润因子:
5.50
预期回报:
3.99 USD
平均利润:
5.54 USD
平均损失:
-7.30 USD
最大连续失误:
1 (-12.80 USD)
最大连续亏损:
-12.80 USD (1)
算法交易:
42%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
12.80 USD (2.66%)
相对跌幅:
结余:
2.66% (12.80 USD)
净值:
6.35% (36.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|26K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.95 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +66.64 USD
最大连续亏损: -12.80 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
31%
0
0
USD
USD
561
USD
USD
1
42%
33
87%
65%
5.50
3.99
USD
USD
6%
1:200