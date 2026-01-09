SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Working For You
Flavio Benites

Working For You

Flavio Benites
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 31%
Exness-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
33
Gewinntrades:
29 (87.87%)
Verlusttrades:
4 (12.12%)
Bester Trade:
19.95 USD
Schlechtester Trade:
-12.80 USD
Bruttoprofit:
160.78 USD (32 139 pips)
Bruttoverlust:
-29.21 USD (5 838 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (66.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
66.64 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.72
Trading-Aktivität:
65.24%
Max deposit load:
42.18%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
33
Durchschn. Haltezeit:
6 Minuten
Erholungsfaktor:
10.28
Long-Positionen:
23 (69.70%)
Short-Positionen:
10 (30.30%)
Profit-Faktor:
5.50
Mathematische Gewinnerwartung:
3.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-12.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-12.80 USD (1)
Algo-Trading:
42%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
12.80 USD (2.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.66% (12.80 USD)
Kapital:
6.35% (36.06 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 132
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 26K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +19.95 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +66.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12.80 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
noch 53 ...
Keine Bewertungen
2026.01.09 05:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Working For You
30 USD pro Monat
31%
0
0
USD
561
USD
1
42%
33
87%
65%
5.50
3.99
USD
6%
1:200
Kopieren

