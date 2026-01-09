- 자본
트레이드:
48
이익 거래:
44 (91.66%)
손실 거래:
4 (8.33%)
최고의 거래:
22.91 USD
최악의 거래:
-12.80 USD
총 수익:
241.35 USD (49 084 pips)
총 손실:
-29.21 USD (5 838 pips)
연속 최대 이익:
16 (85.32 USD)
연속 최대 이익:
85.32 USD (16)
샤프 비율:
0.79
거래 활동:
8.49%
최대 입금량:
42.18%
최근 거래:
11 분 전
주별 거래 수:
48
평균 유지 시간:
5 분
회복 요인:
16.57
롱(주식매수):
36 (75.00%)
숏(주식차입매도):
12 (25.00%)
수익 요인:
8.26
기대수익:
4.42 USD
평균 이익:
5.49 USD
평균 손실:
-7.30 USD
연속 최대 손실:
1 (-12.80 USD)
연속 최대 손실:
-12.80 USD (1)
월별 성장률:
49.42%
Algo 트레이딩:
41%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
12.80 USD (2.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.66% (12.80 USD)
자본금별:
6.35% (36.06 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|47
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|212
|BTCUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|43K
|BTCUSD
|342
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +22.91 USD
최악의 거래: -13 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +85.32 USD
연속 최대 손실: -12.80 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
49%
0
0
USD
USD
500
USD
USD
1
41%
48
91%
8%
8.26
4.42
USD
USD
6%
1:200