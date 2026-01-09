СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Working For You
Flavio Benites

Working For You

Flavio Benites
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 31%
Exness-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
29 (87.87%)
Убыточных трейдов:
4 (12.12%)
Лучший трейд:
19.95 USD
Худший трейд:
-12.80 USD
Общая прибыль:
160.78 USD (32 139 pips)
Общий убыток:
-29.21 USD (5 838 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (66.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.64 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.72
Торговая активность:
65.24%
Макс. загрузка депозита:
42.18%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
10.28
Длинных трейдов:
23 (69.70%)
Коротких трейдов:
10 (30.30%)
Профит фактор:
5.50
Мат. ожидание:
3.99 USD
Средняя прибыль:
5.54 USD
Средний убыток:
-7.30 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-12.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.80 USD (1)
Алготрейдинг:
42%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
12.80 USD (2.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.66% (12.80 USD)
По эквити:
6.35% (36.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 132
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 26K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.95 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +66.64 USD
Макс. убыток в серии: -12.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
еще 53...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.09 05:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Working For You
30 USD в месяц
31%
0
0
USD
561
USD
1
42%
33
87%
65%
5.50
3.99
USD
6%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.