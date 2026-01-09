- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
4 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
152.86 GBP
En kötü işlem:
0.00 GBP
Brüt kâr:
217.87 GBP (1 383 pips)
Brüt zarar:
0.00 GBP
Maksimum ardışık kazanç:
4 (217.87 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
217.87 GBP (4)
Sharpe oranı:
0.91
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
21 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 (50.00%)
Satış işlemleri:
2 (50.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
54.47 GBP
Ortalama kâr:
54.47 GBP
Ortalama zarar:
0.00 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 GBP (0)
Aylık büyüme:
10.89%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
0.00 GBP (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|281
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +152.86 GBP
En kötü işlem: -0 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +217.87 GBP
Maksimum ardışık zarar: -0.00 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok