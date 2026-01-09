SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Accurate Gold x FX MT5
Willie Lim

Accurate Gold x FX MT5

Willie Lim
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
EightcapGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4
Bénéfice trades:
4 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
152.86 GBP
Pire transaction:
0.00 GBP
Bénéfice brut:
217.87 GBP (1 383 pips)
Perte brute:
0.00 GBP
Gains consécutifs maximales:
4 (217.87 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
217.87 GBP (4)
Ratio de Sharpe:
0.91
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
21 minutes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
2 (50.00%)
Courts trades:
2 (50.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
54.47 GBP
Bénéfice moyen:
54.47 GBP
Perte moyenne:
0.00 GBP
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 GBP)
Perte consécutive maximale:
0.00 GBP (0)
Croissance mensuelle:
10.89%
Algo trading:
50%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
0.00 GBP (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 GBP)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 281
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +152.86 GBP
Pire transaction: -0 GBP
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +217.87 GBP
Perte consécutive maximale: -0.00 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EightcapGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Eightcap-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Pepperstone-MT5-Live01
9.36 × 642
Aucun avis
2026.01.09 00:29
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.09 00:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 00:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
