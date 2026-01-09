- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4
利益トレード:
4 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
152.86 GBP
最悪のトレード:
0.00 GBP
総利益:
217.87 GBP (1 383 pips)
総損失:
0.00 GBP
最大連続の勝ち:
4 (217.87 GBP)
最大連続利益:
217.87 GBP (4)
シャープレシオ:
0.91
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
21 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
2 (50.00%)
短いトレード:
2 (50.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
54.47 GBP
平均利益:
54.47 GBP
平均損失:
0.00 GBP
最大連続の負け:
0 (0.00 GBP)
最大連続損失:
0.00 GBP (0)
月間成長:
10.89%
アルゴリズム取引:
50%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 GBP
最大の:
0.00 GBP (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 GBP)
エクイティによる:
0.00% (0.00 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|281
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +152.86 GBP
最悪のトレード: -0 GBP
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +217.87 GBP
最大連続損失: -0.00 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EightcapGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.36 × 642
