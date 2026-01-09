シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Accurate Gold x FX MT5
Willie Lim

Accurate Gold x FX MT5

Willie Lim
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
0%
EightcapGlobal-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4
利益トレード:
4 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
152.86 GBP
最悪のトレード:
0.00 GBP
総利益:
217.87 GBP (1 383 pips)
総損失:
0.00 GBP
最大連続の勝ち:
4 (217.87 GBP)
最大連続利益:
217.87 GBP (4)
シャープレシオ:
0.91
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
21 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
2 (50.00%)
短いトレード:
2 (50.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
54.47 GBP
平均利益:
54.47 GBP
平均損失:
0.00 GBP
最大連続の負け:
0 (0.00 GBP)
最大連続損失:
0.00 GBP (0)
月間成長:
10.89%
アルゴリズム取引:
50%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 GBP
最大の:
0.00 GBP (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 GBP)
エクイティによる:
0.00% (0.00 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 281
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +152.86 GBP
最悪のトレード: -0 GBP
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +217.87 GBP
最大連続損失: -0.00 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EightcapGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Eightcap-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Pepperstone-MT5-Live01
9.36 × 642
レビューなし
2026.01.09 00:29
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.09 00:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 00:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
