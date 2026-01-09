- Crescita
Trade:
4
Profit Trade:
4 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
152.86 GBP
Worst Trade:
0.00 GBP
Profitto lordo:
217.87 GBP (1 383 pips)
Perdita lorda:
0.00 GBP
Vincite massime consecutive:
4 (217.87 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
217.87 GBP (4)
Indice di Sharpe:
0.91
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (50.00%)
Short Trade:
2 (50.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
54.47 GBP
Profitto medio:
54.47 GBP
Perdita media:
0.00 GBP
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 GBP)
Massima perdita consecutiva:
0.00 GBP (0)
Crescita mensile:
10.89%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
0.00 GBP (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|281
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.36 × 642
