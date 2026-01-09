SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Accurate Gold x FX MT5
Willie Lim

Accurate Gold x FX MT5

Willie Lim
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
EightcapGlobal-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4
Gewinntrades:
4 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
152.86 GBP
Schlechtester Trade:
0.00 GBP
Bruttoprofit:
217.87 GBP (1 383 pips)
Bruttoverlust:
0.00 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (217.87 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
217.87 GBP (4)
Sharpe Ratio:
0.91
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
21 Minuten
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
2 (50.00%)
Short-Positionen:
2 (50.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
54.47 GBP
Durchschnittlicher Profit:
54.47 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 GBP (0)
Wachstum pro Monat :
10.89%
Algo-Trading:
50%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 GBP
Maximaler:
0.00 GBP (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 GBP)
Kapital:
0.00% (0.00 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 281
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +152.86 GBP
Schlechtester Trade: -0 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +217.87 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EightcapGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Eightcap-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Pepperstone-MT5-Live01
9.36 × 642
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.09 00:29
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.09 00:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 00:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen