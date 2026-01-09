- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
4
Gewinntrades:
4 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
152.86 GBP
Schlechtester Trade:
0.00 GBP
Bruttoprofit:
217.87 GBP (1 383 pips)
Bruttoverlust:
0.00 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (217.87 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
217.87 GBP (4)
Sharpe Ratio:
0.91
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
21 Minuten
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
2 (50.00%)
Short-Positionen:
2 (50.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
54.47 GBP
Durchschnittlicher Profit:
54.47 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 GBP (0)
Wachstum pro Monat :
10.89%
Algo-Trading:
50%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 GBP
Maximaler:
0.00 GBP (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 GBP)
Kapital:
0.00% (0.00 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
|
|
|
|
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|281
|
|
|
|
|
|
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.4K
|
|
|
|
|
|
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +152.86 GBP
Schlechtester Trade: -0 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +217.87 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EightcapGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.36 × 642
